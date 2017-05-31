Украинцы смогут ездить по ID-картам в Турцию с 1 июня

"Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картами с 1.06.2017 вступает в силу. Завтра встречаем первых туристов из Украины и на взаем", - написал он.

Напомним, в марте 2017 Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картами.