Украинцы смогут ездить по ID-картам в Турцию с 1 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картами вступает в силу с 1 июня 2017 года. Об этом написал на своем микроблоге в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сыбига, передает УНН.
"Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картами с 1.06.2017 вступает в силу. Завтра встречаем первых туристов из Украины и на взаем", - написал он.
Напомним, в марте 2017 Украина и Турция подписали соглашение о поездках граждан по ID-картами.