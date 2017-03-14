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Україна та Туреччина підписали Угоду про взаємні поїздки громадян за ID-картками

Київ • УНН

 • 10101 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Під час офіційного візиту Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана до Турецької Республіки підписано Угоду про умови взаємних поїздок громадян, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Церемонія підписання відбулася у присутності Глав Урядів України та Туреччини за результатами їхніх переговорів.

Положеннями зазначеної Угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Турецької Республіки, які користуються паспортами у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій, матимуть змогу в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території Туреччини та України відповідно строком до 90 днів протягом 180 днів.

Реалізація положень Угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів у соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

Також було підписано Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич та Головою Ради вищої освіти Турецької Республіки Єкта Сарач Меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Радою вищої освіти Турецької Республіки у сфері вищої освіти.

Документ закріплює домовленості, досягнуті під час офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Турецької Республіки 9-10 березня 2016 року та візиту Голови Ради вищої освіти Турецької Республіки Єкта Сарача до України 23 травня 2016 року.

Положеннями Меморандуму передбачено створення спільних бакалаврських, магістерських та аспірантських програм у стратегічно важливих для обох країн сферах атомної енергетики, ядерної безпеки, авіаційних і космічних технологій, підтримка вивчення і викладання української та турецької мов, здійснення програм академічного обміну тощо.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман наразі перебуває в Туреччині з робочим візитом. Завтра прем'єр вирушить до Стамбулу, де ознайомиться з роботою місцевого технопарку, візьме участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі та зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами у Турецькій Республіці.

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