Український мультик "Тигр блукає поруч" відібрали на міжнародний фестиваль в Японії

Деталі

Картина присвячена темі підліткової депресії. Крізь призму тривожних фантазій вона розповідає історію старшокласниці Кацумі, яка переживає депресивний розлад і зневірилася у підтримці та любові навіть найближчих.

Цитата

“Це дуже круто, що наш фільм поїде до Японії. До того ж, це мій перший фестиваль із оскарівською акредитацією. Я люблю цю країну, мій фільм відтворює її стилістику. І сам факт відбору я вважаю свого роду визнанням автентичності стрічки”, — сказала режисерка Анастасія Фалілеєва.

Додамо

Short Shorts Film Festival & Asia є одним з найбільших фестивалів короткометражних фільмів в Азії. Проводиться у Токіо, проте цьогоріч через карантинні обмеження частина заходів фестивалю відбудеться в онлайн-форматі 11 червня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фільм української режисерки "Стоп-Земля" отримав "Кришталевого ведмедя" Berlinale

Фестиваль визначає переможців і переможниць у низці категорій, як то “Довкілля”, “Туризм”, “CG анімація”, “Документальні стрічки” тощо. Фільм-володар премії Гран-прі може бути номінований на премію “Оскар” у категорії “Короткий метр” наступного року.