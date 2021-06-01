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Український мультик "Тигр блукає поруч" відібрали на міжнародний фестиваль в Японії

Київ • УНН

 • 22271 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Короткометражний анімаційний фільм "Тигр блукає поруч" української режисерки Анастасії Фалілеєвої відібрано до офіційної конкурсної програми міжнародного фестивалю Short Shorts Film Festival & Asia, передає УНН із посиланням на повідомлення Держкіно.

Український мультик "Тигр блукає поруч" відібрали на міжнародний фестиваль в Японії

Деталі

Картина присвячена темі підліткової депресії. Крізь призму тривожних фантазій вона розповідає історію старшокласниці Кацумі, яка переживає депресивний розлад і зневірилася у підтримці та любові навіть найближчих.

Цитата

“Це дуже круто, що наш фільм поїде до Японії. До того ж, це мій перший фестиваль із оскарівською акредитацією. Я люблю цю країну, мій фільм відтворює її стилістику. І сам факт відбору я вважаю свого роду визнанням автентичності стрічки”, — сказала режисерка Анастасія Фалілеєва.

Додамо

Short Shorts Film Festival & Asia є одним з найбільших фестивалів короткометражних фільмів в Азії. Проводиться у Токіо, проте цьогоріч через карантинні обмеження частина заходів фестивалю відбудеться в онлайн-форматі 11 червня.

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Фестиваль визначає переможців і переможниць у низці категорій, як то “Довкілля”, “Туризм”, “CG анімація”, “Документальні стрічки” тощо. Фільм-володар премії Гран-прі може бути номінований на премію “Оскар” у категорії “Короткий метр” наступного року.

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