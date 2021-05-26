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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Фільм української режисерки "Стоп-Земля" отримав "Кришталевого ведмедя" Berlinale

Київ • УНН

 • 57057 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Фільм української режисерки Катерини Горностай "Стоп-Земля" отримав нагороду "Кришталевий ведмідь" 71-го Berlinale - Berlin International Film Festival, передає УНН із посиланням на повідомлення Держкіно.

Фільм української режисерки "Стоп-Земля" отримав "Кришталевого ведмедя" Berlinale

Цитата

"... Stop-Zemlia/Стоп-Земля визнана Найкращим повнометражним фільмом в програмі Berlinale Generation 14 plus, переможців якої визначає Юнацьке журі цієї конкурсної програми. Це одна із найбільш вагомих нагород фестивалю, яка є першою для українського фільму в цій категорії", - йдеться у повідомленні.

Деталі

 "Фільм переконливо висвітлює різноманітні важливі теми, які приваблюють нас, як молодих людей. (...) Стрічка передає посилання, що стикатися з певними страхами – це частина життя, яка необхідна, щоб мати змогу насолоджуватися найбільш захопливим роками молодості", – обґрунтувало своє рішення Юнацьке журі Берлінале.

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Ролі виконали непрофесійні актори-підлітки: Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов. Оператор-постановник – Олександр Рощин. Продюсерами фільму є Віталій Шереметьєв, Віка Хоменко, Наталія Лібет та Ольга Бесхмельниціна. Фільм створено кінокомпанією "ЕССЕ Продакшн Хаус" за підтримки Держкіно.

Кінотеатральний реліз фільму в Україні планується у другій половині 2021-го року.

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