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Українська збірна виграла нагороду чемпіонату Європи з карате

Київ • УНН

 • 15527 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Чоловіча команда України здобула бронзову медаль у куміте на чемпіонаті Європи з карате у Поречі (Хорватія). Про це інформує УНН з посиланням на Українську федерацію карате.

Українська збірна виграла нагороду чемпіонату Європи з карате

Деталі

Бронзову медаль виграла наша чоловіча команда куміте — вже втретє в своїй історії. Українська “стінка” почала з двох перемог, з однаковим рахунком 3:1 здолавши команди Кіпру та Італії. Але потім наші поступилися господарям татамі — Хорватії (2:3). Та завдяки тому, що хорвати пройшли у фінал, Україна у втішному бою перемогла Боснію і Герцеговину (3:0), а у бронзовому фіналі з таким же рахунком здолала команду Франції.

За нашу команду виступали Станіслав Горуна, Валерій Чоботар, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал (усі четверо вже втретє виграють європейську “бронзу”), Різван Талібов (друга “бронза”), Андрій Заплітний, Ігор Лагунов.

Варто зазначити, що наступний відповідальний міжнародний старт — відбірний турнір до ОІ-2020, який пройде у Парижі 11-13 червня.

Що передувало цьому

Українець став чемпіоном Європи з карате. 

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