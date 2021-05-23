Украинская сборная выиграла награду чемпионата Европы по каратэ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Мужская команда Украины получила бронзовую медаль в кумите на чемпионате Европы по каратэ в Порече (Хорватия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую федерацию каратэ.
Детали
Бронзовую медаль выиграла наша мужская команда кумитэ — уже в третий раз в своей истории. Украинская “стенка” начала с двух побед с одинаковым счетом 3: 1 одолев команды Кипра и Италии. Но потом наши уступили хозяевам татами — Хорватии (2: 3). И благодаря тому, что хорваты прошли в финал, Украина в утешительном бою победила Боснию и Герцеговину (3: 0), а в бронзовом финале с таким же счетом одолела команду Франции.
За нашу команду выступали Станислав Горуна, Валерий Чеботарь, Андрей Торошанко, Константин Цымбал (все четверо уже в третий раз выигрывают европейскую “бронзу”), Ризван талибов (вторая “бронза”), Андрей Заплитный, Игорь Лагунов.
Стоит отметить, что следующий ответственный международный старт — отборочный турнир к ОИ-2020, который пройдет в Париже 11-13 июня.
Что предшествовало этому
Украинец стал чемпионом Европы по каратэ.