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Україна заповнила свої ПСГ газом на 54%

Україна заповнила свої ПСГ газом на 54%

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 12 серпня збільшився до 16,768 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 72,27 млн куб. м газу.

З ПСГ України газ протягом звітної доби не відбирався.

При цьому в даних за 12 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,78 млн куб. м, з Угорщини - 18,52 млн куб. м, з Польщі - 4,28 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 54%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Так, Нафтогаз розрахував ціну газу для потреб населення на серпень на рівні 4653,54 грн за тисячу кубометрів.

Українські Національні Новини

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