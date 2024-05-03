Україна знову брала аварійну допомогу електрикою у ЄС, обмеження досі є у двох областях - Міненерго
Київ • УНН
Вчора потреби споживачів в електроенергії були покриті за рахунок власної генерації, комерційного імпорту та аварійної допомоги в години пікових навантажень, в той час як в деяких регіонах спостерігалися відключення електроенергії через технічні проблеми, але всі споживачі були підключені протягом декількох годин.
Потреби споживачів в електроенергії напередодні покривала власна генерація, комерційний імпорт та аварійна допомога у пікові години. У Києві через технічні порушення знеструмлювалися понад 13 тисяч абонентів, обмеження досі у двох областях. Про це повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
Минулої доби споживання електроенергії зросло на 2,5% проти попередньої доби.
"Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, у вечірні пікові години залучалась аварійна допомога з Румунії, Польщі та Словаччини – сумарним обсягом близько 0,25% від добового споживання електроенергії", - ідеться у повідомленні.
Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора, як вказано, застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. "Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися", - зазначили у міністерстві.
У південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 11:15 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ, додали у відомстві.
Знеструмлення
У Києві через відключення обладнання на одній з підстанцій знеструмлювалися 49 житлових будинків та 99 установ Святошинського та Солом'янського районів – загалом 13,4 тисячі абонентів. Впродовж двох годин усіх споживачів заживили.
В Одеській області на одній з підстанцій обленерго відключалося обладнання, знеструмлювалися побутові споживачі. На ранок усіх заживлено.
На Дніпропетровщині вночі відключалась повітряна лінія, внаслідок чого знеструмлювалися промислові споживачі. Впродовж години всіх заживили.
Ситуація на ЗАЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,40 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, вказали у Міненерго.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2800 МВт-год.