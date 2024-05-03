Украина снова брала аварийную помощь электричеством у ЕС, ограничения до сих пор есть в двух областях - Минэнерго

Потребности потребителей в электроэнергии накануне покрывала собственная генерация, коммерческий импорт и аварийная помощь в пиковые часы. В Киеве из-за технических нарушений обесточивались более 13 тысяч абонентов, ограничения до сих пор в двух областях. Об этом сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки потребление электроэнергии выросло на 2,5% против предыдущих суток.

"Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, в вечерние пиковые часы привлекалась аварийная помощь из Румынии, Польши и Словакии - суммарным объемом около 0,25% от суточного потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера, как указано, применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. "Ограничения в этих регионах действуют и сегодня. В других регионах за прошедшие сутки потребители не ограничивались", - отметили в министерстве.

В южных регионах для недопущения перегрузки оборудования одной из высоковольтных подстанций оператор системы передачи с 11:15 до 16:00 ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ, указали в ведомстве.

Обесточивания

В Киеве из-за отключения оборудования на одной из подстанций обесточивались 49 жилых домов и 99 учреждений Святошинского и Соломенского районов - всего 13,4 тысячи абонентов. В течение двух часов всех потребителей запитали.

В Одесской области на одной из подстанций облэнерго отключалось оборудование, обесточивались бытовые потребители. На утро все запитаны.

В Днепропетровской области ночью отключалась воздушная линия, в результате чего обесточивались промышленные потребители. В течение часа всех запитали.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,40 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2800 МВт-ч.