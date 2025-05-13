Україна скоординувала з європейськими партнерами процес припинення вогню - ОП
Київ • УНН
Андрій Єрмак обговорив з європейськими партнерами готовність Зеленського до зустрічі з путіним у Туреччині. Україна прагне встановити справедливий мир.
Керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак скоординував із європейськими партнерами процес припинення вогню. Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує УНН.
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Зазначається, що Єрмак провів розмови з представниками інституцій Європейського Союзу, країн Північної Європи та Балтії, Великої Британії, Франції та Німеччини та поінформував партнерів про готовність Президента Володимира Зеленського до зустрічі в Туреччині з володимиром путіним.
Україна зробить усе можливе для досягнення припинення вогню та початку переговорів про встановлення справедливого та сталого миру. Наша позиція – конструктивна
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Вказується, що керівник Офісу Президента також подякував дипломатичному раднику Президента Франції, раднику Прем’єр-міністра Великої Британії та представнику Відомства Федерального канцлера за результативний візит лідерів їхніх країн до України та успішне проведення чергового засідання "коаліції охочих".
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський 11 травня заявив, що очікує від рф припинення вогню від 12 травня, і що він особисто чекатиме на володимира путіна в Туреччині 15 травня.
Пізніше путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.
Президент США Дональд Трамп каже, що може поїхати до Стамбула, де у четвер може відбутися потенційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.
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