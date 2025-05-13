Украина скоординировала с европейскими партнерами процесс прекращения огня - ОП

Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак скоординировал с европейскими партнерами процесс прекращения огня. Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Ермак провел разговоры с представителями институтов Европейского Союза, стран Северной Европы и Балтии, Великобритании, Франции и Германии и проинформировал партнеров о готовности Президента Владимира Зеленского к встрече в Турции с владимиром путиным.

Украина сделает все возможное для достижения прекращения огня и начала переговоров об установлении справедливого и устойчивого мира. Наша позиция – конструктивная - подчеркнул Ермак во время разговоров.

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Указывается, что руководитель Офиса Президента также поблагодарил дипломатического советника Президента Франции, советника Премьер-министра Великобритании и представителя Ведомства Федерального канцлера за результативный визит лидеров их стран в Украину и успешное проведение очередного заседания "коалиции желающих".

Напомним

Президент Владимир Зеленский 11 мая заявил, что ожидает от россии прекращения огня с 12 мая, и что он лично будет ждать владимира путина в Турции 15 мая.

Позже путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Президент США Дональд Трамп говорит, что может поехать в Стамбул, где в четверг может состояться потенциальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

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