Україна повернула 164 громадян, завершивши евакуацію з Ірану та Ізраїлю

До України автобусом повернули евакуйованих з Ірану українців під час завершального етапу комплексної евакуаційної операції, у межах якої з Ірану та Ізраїлю вдалося вивезти 164 громадян України, повідомили у ГУР Міноборони у середу, розповівши деталі, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, 24 червня проведено евакуацію 31 громадянина України з території Ірану.

"Так завершилась комплексна евакуаційна операція, у межах якої з Ірану та Ізраїлю вдалося вивезти 164 громадянина України", - зазначили у ГУР.

Як відбувалася операція

Операція в Ірані відбулась у кілька етапів. Посольство України в Ірані після погіршення безпекових обставин оперативно поінформувало українських громадян про можливість евакуації.

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Після збору на території дипустанови групу організовано доправили автобусом до ірансько-азербайджанського кордону. Далі - піший перехід з дітьми і валізами мостом через ріку Аракс, що розділяє дві країни.

"Митниця Ірану та Азербайджану розділена мостом - річкою, яка впадає в Каспійське море. Він для вантажівок. Ми пішки йшли з дітьми і валізами до паспортного контролю та чекали кілька годин. Адже з закритої країни Іран не випускає нікуди своїх громадян, дуже неохоче - інших", - розповідає Наталя.

Після проходження митних процедур українців зустріла азербайджанська сторона. Завдяки усебічному сприянню уряду Азербайджану, а також у координації з Молдовою, як зазначили у ГУР, було забезпечено подальший повітряний транзит до Кишинева.

Звідти - автобусним транспортом до Києва - повідомили у ГУР.

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Доповнення

МЗС України закликає громадян ретельно зважувати ризики під час планування поїздок по території країна Близького Сходу та Аравійського півострова. Українцям, які перебувають у цих регіонах, дали низку рекомендацій.