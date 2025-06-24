Українцям радять зважувати ризики перед поїздкою на Близький Схід та Аравійський півострів

Громадян України слід оцінювати імовірність істотної небезпеки у разі подорожі Близьким Сходом. Міністерство закордонних справ України закликає українців зважувати доцільність свого перебування в регіоні на тлі напруженої безпекової ситуації.

Передає УНН із посиланням на пресслужби МЗС України.

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У зв’язку із напруженою безпековою ситуацією на Близькому Сході та на Аравійському півострові Міністерство закордонних справ України закликає громадян ретельно зважувати ризики під час планування поїздок та критично оцінювати необхідність свого перебування в країнах регіону. - інформує зовнішньополітичне відомство України.

У дописі ідеться, що усім громадянам України, які перебувають на території країн Близького Сходу та Аравійського півострова, слід зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, місцевих та міжнародних ЗМІ, Посольств України.

Просимо уникати районів поблизу військових об’єктів, реагувати на сигнали тривоги, неухильно дотримуватися інструкцій місцевих правоохоронних органів, правил безпеки та вимог місцевого законодавства. - пише пресслужба МЗС України

Також рекомендується завжди мати при собі документи, що посвідчують особу. А у разі відсутності діючого паспортного документа, - невідкладно надіслати повідомлення на електронну пошту Посольства України.

Посольства України в Катарі, Кувейті, Омані, ОАЕ та Саудівській Аравії здійснюють постійний моніторинг ситуації та перебувають у взаємодії з місцевими компетентними органами. - стверджує МЗС України.

Нагадаємо

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