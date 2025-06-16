МЗС з’ясовує інформацію про загибель українців в Ірані - Зеленський

Міністерство закордонних справ України з’ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю, на території Ірану. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі – за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви - сказав Володимир Зеленський.

"Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше", - додав Глава держави.

Нагадаємо

Внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю 14 червня загинули п'ятеро громадян України. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей, ідентифікація тіл триває.

Іранський удар по Ізраїлю: зросла кількість загиблих, вже сотні поранених, десятки зниклих безвісти