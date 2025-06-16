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МЗС з’ясовує інформацію про загибель українців в Ірані - Зеленський

Київ • УНН

 • 762 перегляди

МЗС з'ясовує дані про українців в Ізраїлі та Ірані. На жаль, в Ізраїлі вже є загиблі, серед яких троє дітей. Президент висловив співчуття рідним та близьким.

МЗС з’ясовує інформацію про загибель українців в Ірані - Зеленський

Міністерство закордонних справ України з’ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю, на території Ірану. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі – за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви

- сказав Володимир Зеленський.

"Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше", - додав Глава держави.

Нагадаємо

Внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю 14 червня загинули п'ятеро громадян України. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей, ідентифікація тіл триває.

Іранський удар по Ізраїлю: зросла кількість загиблих, вже сотні поранених, десятки зниклих безвісти15.06.25, 05:59 • 16418 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Israel
Міністерство закордонних справ України
Володимир Зеленський
Іран
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