МЗС з’ясовує інформацію про загибель українців в Ірані - Зеленський
Київ • УНН
МЗС з'ясовує дані про українців в Ізраїлі та Ірані. На жаль, в Ізраїлі вже є загиблі, серед яких троє дітей. Президент висловив співчуття рідним та близьким.
Міністерство закордонних справ України з’ясовує дані про наших громадян на території Ізраїлю, на території Ірану. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Я чекаю на доповідь. На жаль, є загиблі серед українців в Ізраїлі – за попередніми даними, п’ять громадян України, із них троє дітей. Є й інші цивільні жертви
"Мої співчуття всім рідним та близьким. Сподіваємось, що загроза минеться якнайшвидше", - додав Глава держави.
Нагадаємо
Внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю 14 червня загинули п'ятеро громадян України. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей, ідентифікація тіл триває.
Іранський удар по Ізраїлю: зросла кількість загиблих, вже сотні поранених, десятки зниклих безвісти15.06.25, 05:59 • 16418 переглядiв