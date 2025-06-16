МИД выясняет информацию о гибели украинцев в Иране - Зеленский
Киев • УНН
МИД выясняет данные об украинцах в Израиле и Иране. К сожалению, в Израиле уже есть погибшие, среди которых трое детей. Президент выразил соболезнования родным и близким.
Министерство иностранных дел Украины выясняет данные о наших гражданах на территории Израиля, на территории Ирана. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Я жду доклад. К сожалению, есть погибшие среди украинцев в Израиле – по предварительным данным, пять граждан Украины, из них трое детей. Есть и другие гражданские жертвы
"Мои соболезнования всем родным и близким. Надеемся, что угроза минует как можно быстрее", - добавил Глава государства.
Напомним
В результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю 14 июня погибли пятеро граждан Украины. Среди погибших трое несовершеннолетних детей, идентификация тел продолжается.
Иранский удар по Израилю: возросло количество погибших, уже сотни раненых, десятки пропавших без вести15.06.25, 05:59 • 16405 просмотров