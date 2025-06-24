Украинцам советуют взвешивать риски перед поездкой на Ближний Восток и Аравийский полуостров

Гражданам Украины следует оценить вероятность существенной опасности в случае поездки на Ближний Восток. Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев взвешивать целесообразность своего пребывания в регионе на фоне напряженной ситуации с безопасностью.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службы МИД Украины.

Детали

В связи с напряженной ситуацией с безопасностью на Ближнем Востоке и на Аравийском полуострове Министерство иностранных дел Украины призывает граждан тщательно взвешивать риски при планировании поездок и критически оценивать необходимость своего пребывания в странах региона. - информирует внешнеполитическое ведомство Украины.

В сообщении говорится, что всем гражданам Украины, находящимся на территории стран Ближнего Востока и Аравийского полуострова, следует сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями компетентных органов стран пребывания, местных и международных СМИ, Посольств Украины.

Просим избегать районов вблизи военных объектов, реагировать на сигналы тревоги, неукоснительно соблюдать инструкции местных правоохранительных органов, правила безопасности и требования местного законодательства. - пишет пресс-служба МИД Украины

Также рекомендуется всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. А в случае отсутствия действующего паспортного документа, - безотлагательно отправить сообщение на электронную почту Посольства Украины.

Посольства Украины в Катаре, Кувейте, Омане, ОАЭ и Саудовской Аравии осуществляют постоянный мониторинг ситуации и находятся во взаимодействии с местными компетентными органами. - утверждает МИД Украины.

Напомним

УНН передавал, что МИД выясняет данные об украинцах в Израиле и Иране.

7-летняя Анастасия Бурик из Одессы погибла в результате иранского ракетного удара по жилому дому в Бат-Яме, Израиль. Девочка находилась там на лечении от онкологии. Еще четыре человека погибли, один пропал без вести.