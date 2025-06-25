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Украина вернула 164 граждан, завершив эвакуацию из Ирана и Израиля

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Украина завершила эвакуацию 164 граждан из Ирана и Израиля, возвращая их автобусом в Киев. Операция включала наземный переход и авиатранзит через Азербайджан и Молдову.

Украина вернула 164 граждан, завершив эвакуацию из Ирана и Израиля

В Украину автобусом вернули эвакуированных из Ирана украинцев во время завершающего этапа комплексной эвакуационной операции, в рамках которой из Ирана и Израиля удалось вывезти 164 гражданина Украины, сообщили в ГУР Минобороны в среду, рассказав детали, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 24 июня проведена эвакуация 31 гражданина Украины с территории Ирана.

"Так завершилась комплексная эвакуационная операция, в рамках которой из Ирана и Израиля удалось вывезти 164 гражданина Украины", - отметили в ГУР.

Как проходила операция

Операция в Иране проходила в несколько этапов. Посольство Украины в Иране после ухудшения обстановки в плане безопасности оперативно проинформировало украинских граждан о возможности эвакуации.

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После сбора на территории диппредставительства группу организованно доставили автобусом к иранско-азербайджанской границе. Далее - пеший переход с детьми и чемоданами по мосту через реку Аракс, разделяющую две страны.

"Таможня Ирана и Азербайджана разделена мостом - рекой, впадающей в Каспийское море. Он для грузовиков. Мы пешком шли с детьми и чемоданами до паспортного контроля и ждали несколько часов. Ведь из закрытой страны Иран не выпускает никуда своих граждан, очень неохотно - других", - рассказывает Наталья.

После прохождения таможенных процедур украинцев встретила азербайджанская сторона. Благодаря всестороннему содействию правительства Азербайджана, а также в координации с Молдовой, как отметили в ГУР, был обеспечен дальнейший воздушный транзит в Кишинев.

Оттуда - автобусным транспортом в Киев

- сообщили в ГУР.

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Дополнение

МИД Украины призывает граждан тщательно взвешивать риски при планировании поездок по территории страны Ближнего Востока и Аравийского полуострова. Украинцам, находящимся в этих регионах, дали ряд рекомендаций.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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