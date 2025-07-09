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Угорська компанія MOL шукає спосіб диверсифікації енергоносіїв з рф через український порт

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Угорська компанія MOL розглядає нафтопровід Одеса-Броди та морські поставки як найкраще рішення для зменшення енергетичної залежності від росії. Проєкт потребує значних інвестицій та політичної підтримки, враховуючи війну в Україні.

Угорська компанія MOL шукає спосіб диверсифікації енергоносіїв з рф через український порт

Компанія вважає нафтопровід з чорноморського порту Одеса і можливість доставки нафти до Угорщини морем - найкращим рішенням для зменшення енергетичної залежності від росії. Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Угорська компанія Mol Nyrt. бажає отримати доступ до нафтопроводу Одеса-Броди, який проходить від українського чорноморського порту до кордону з Польщею. Раніше угорська компанія неодноразово зазнавала критики за збереження сильної залежності від російських енергоносіїв. Новий проєкт, що дозволить втілити морські поставки від низки світових виробників, очевидно можна розглядати навіть як поступову відмову від російської нафти. 

Одеський трубопровід означатиме доступ до всіх видів альтернативної нафти завдяки морському сполученню. Цей трубопровід слугуватиме регіональній, європейській та українській безпеці поставок

- повідомив Саболч Пал Сабо, старший віце-президент Mol з управління ланцюжком створення вартості.

Підключення до української інфраструктури буде непростим, оскільки агресивна війна рф проти України продовжується, а Одеса часто стає мішенню російських ракетних та "шахедних" обстрілів. Чорне море навколо українського узбережжя також було інтенсивно заміноване після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Трубопровід, який наразі не працює, потребуватиме значних інвестицій.

- пише Вloomberg.

Це також вимагатиме політичної акробатики від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, відомого своєю проросійською діяльністю. Як відомо, нещодавно глава уряду Угорщини заявляв, що його країна зупинила вступ України в Європейський Союз. Орбан також закликав ЄС скоротити підтримку України і припинити санкції проти росії.

Раніше Орбан уклав низку енергетичних угод з москвою і наразі веде кампанію за переобрання в Угорщині. 

Тим часом у компанії Mol Nyrt. виступають за те, щоб і ЄС і інші зацікавлені країни взяли участь у "відновленні" Одеського нафтопроводу. Цей проєкт за словами компанії, -забезпечить альтернативу російській нафті.

Нагадаємо

Чехія припинила поставки російської нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба".  У кінці червня ціни на нафту прямували до найрізкішого тижневого падіння з березня 2023 року.

Порошенко підняв тему нафтопроводу, забувши як з Медведчуком вже “віджали” в держави трубу – експерт13.05.25, 16:05 • 2622 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Економіка
Bloomberg
Європейський Союз
Чехія
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Одеса
Польща
Tesla
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