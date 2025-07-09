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Венгерская компания MOL ищет способ диверсификации энергоносителей из РФ через украинский порт

Киев • УНН

 • 335 просмотра

Венгерская компания MOL рассматривает нефтепровод Одесса-Броды и морские поставки как лучшее решение для уменьшения энергетической зависимости от России. Проект требует значительных инвестиций и политической поддержки, учитывая войну в Украине.

Венгерская компания MOL ищет способ диверсификации энергоносителей из РФ через украинский порт

Компания считает нефтепровод из черноморского порта Одесса и возможность доставки нефти в Венгрию морем - лучшим решением для уменьшения энергетической зависимости от России. Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Венгерская компания Mol Nyrt. желает получить доступ к нефтепроводу Одесса-Броды, который проходит от украинского черноморского порта до границы с Польшей. Ранее венгерская компания неоднократно подвергалась критике за сохранение сильной зависимости от российских энергоносителей. Новый проект, который позволит осуществить морские поставки от ряда мировых производителей, очевидно, можно рассматривать даже как постепенный отказ от российской нефти.

Одесский трубопровод будет означать доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря морскому сообщению. Этот трубопровод будет служить региональной, европейской и украинской безопасности поставок

- сообщил Сабольч Пал Сабо, старший вице-президент Mol по управлению цепочкой создания стоимости.

Подключение к украинской инфраструктуре будет непростым, поскольку агрессивная война РФ против Украины продолжается, а Одесса часто становится мишенью российских ракетных и "шахедных" обстрелов. Черное море вокруг украинского побережья также было интенсивно заминировано после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Трубопровод, который сейчас не работает, потребует значительных инвестиций.

- пишет Bloomberg.

Это также потребует политической акробатики от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своей пророссийской деятельностью. Как известно, недавно глава правительства Венгрии заявлял, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. Орбан также призвал ЕС сократить поддержку Украины и прекратить санкции против России.

Ранее Орбан заключил ряд энергетических соглашений с Москвой и сейчас ведет кампанию за переизбрание в Венгрии.

Тем временем в компании Mol Nyrt. выступают за то, чтобы и ЕС, и другие заинтересованные страны приняли участие в "восстановлении" Одесского нефтепровода. Этот проект, по словам компании, обеспечит альтернативу российской нефти.

Напомним

Чехия прекратила поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба". В конце июня цены на нефть направлялись к самому резкому недельному падению за два года с марта 2023 года.

Порошенко поднял тему нефтепровода, забыв как с Медведчуком уже «отжали» у государства трубу - эксперт13.05.25, 16:05 • 2622 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Чешская Республика
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Одесса
Польша
Tesla
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