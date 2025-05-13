Порошенко підняв тему нафтопроводу, забувши як з Медведчуком вже “віджали” в держави трубу – експерт

Петро Порошенко виглядає дивно із порадами державі щодо нафтопроводу "Дружба", враховуючи, що сам є фігурантом кримінальної справи щодо незаконного з Медведчуком заволодіння стратегічним нафтопроводом "Самара–Західний напрямок" у 2016 році. Про це пише політичний експерт Петро Олещук.

За словами Олещука, зазначений нафтопровід, який належав Україні, через офшори було привласнено фірмами Медведчука та за сприяння на той час очільника держави Петра Порошенка .

Труба була бартером між путіним та "гетьманом". Це було своєрідне "дякую" від путіна за завод Порошенка в Криму, який перейшов у власність росії. До речі, як розповідав сам Медведчук, у схемі "труби" була задіяна фактично вся верхівка державного аппарату з Порошенком включно. Лише за публічними даними, Порошенко повинен відшкодувати Україні $210 млн збитків. Де тоді були заяви Порошенка? Де були його Facebook-пости? Чи руки були зайняті трубою? - написав Олещук.

Окрім цього, за словами експерта, Порошенко виступив із пропозицією зарегулювати криптовалюти та оподаткувати їх "для наповнення українського бюджету", забувши про власні офшорні активи та ухилення від податків ним та членами його родини.

"Порошенко вимагає оподатковувати крипту в момент, коли його сина зловили на несплаті військового збору та інших податків на суму понад 770 млн грн. В момент, коли він через свій банк вклав в облігації 156 млн грн, які українці донатили в його фонд. З них Порошенко заробив 50 млн грн неоподаткованого (!) прибутку. А скільки здобутих сумнівним способом мільярдів Порошенко вивів в офшори? Чи всі вже забули Panama Papers? А скільки податків Порошенко сплатив в армію росії, торгуючи у війну на території рф ("Рошен" в Липецьку та ін)? Чи "ета другоє"?", - зазначив експерт.

Олещук також дорікнув Порошенку щодо його ініціативи заблокувати Telegram в Україні, вказавши на діаметральну розбіжність заяв та дій лідера фракції "Євросолідарності".

"Петро Порошенко на власному Telegram-каналі (!), закликав… заблокувати Telegram в Україні. Мовляв, це інформаційний терор і тиск на українців. Цікаво, що сам Петро Олексійович та його секта ведуть понад 100 інформаційних Telegram-каналів, з яких тиснуть на українців. Вимагати заборони Телеграм з власної сторінки Телеграм – це все одно, що вимагати заборонити алкоголь, сьорбаючи коньяк", - написав Олещук та підсумував заяви Порошенка:

"Телеграм заборонити всім! Окрім Порошенка та його секти; Нафтопровід забрати! І краще віддати Порошенку та Медведчуку. Вони перші навчилися "трубу" віджимати; Крипту оподаткувати! А про податки Альоші та офшори Петра Порошенків забути. Не на часі! Війна в країні! Прямо заповіді з "Колгоспу тварин" Орвела, які свині написали на стіні: "Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших". Правда, пане Порошенку?"

Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у резонансній справі про державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".