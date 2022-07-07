У Зеленського прокоментували відставку Джонсона

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«Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую Борис Джонсон за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України», - написав він.



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За його словами, саме завдяки Борису Джонсону Україна має все для ефективної оборони проти російської армії, включаючи зброю, партнерство і коаліцію.



«Складні часи - це можливість відмовитися від стереотипів від того, що вчора було нормально, як нам здавалося. На жаль, ось вся нормальність з учорашнього дня ось вся «ріал політик» призвели до того, що монстр проявив свої найгірші риси. Монстр прийшов в суверенну державу і почав тут все руйнувати і масово вбивати людей. Пан Джонсон - людина, яка відразу стала називати речі своїми іменами, яка відразу запропонувала глобальній політиці змінити принципи і стати більш відповідальною, і не робити вигляд, що це якась маленька конфліктна ситуація», - заявив він.

Радник очільника ОП наголосив, що наразі весь цивілізований світ знаходиться на проукраїнських позиціях.

«Саме завдяки пану Джонсону ми розуміємо, що перемога - це дійсно символ майбутнього в Україні. Перемога буде за нами. Саме тому ми дуже вдячні нашим партнерам, пану Джонсону за те, що маємо можливість ефективно виконувати свою роботу», - резюмував він.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на пресконференції у четвер оголосив про відставку.

Борис Джонсон звернувся до українського народу із обіцянкою подальшої підтримки.