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У Стамбулі розпочалися перемовини делегацій України та росії
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У Стамбулі розпочалися перемовини делегацій України та росії
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У Стамбулі відбулась коротка підготовча зустріч Умєрова, мединського з приймаючою стороною

Київ • УНН

 • 14120 перегляди

У Стамбулі відбулася коротка підготовча зустріч за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, помічника путіна володимира мединського та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Українська делегація має на меті обговорити повернення полонених, дітей та повне припинення вогню.

У Стамбулі відбулась коротка підготовча зустріч Умєрова, мединського з приймаючою стороною

У Стамбулі відбулася коротка підготовча зустріч за участі трьох – секретаря РНБО Рустема Умєрова, помічника путіна володимира мединського і міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Про це УНН повідомили джерела.

Окремої зустрічі не було на трьох. Була коротка підготовча зустріч з приймаючою стороною. Умєров, Хакан Фідан та мединський. Формат, як і минулого разу 

- повідомив співрозмовник.

Доповнення

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також до неї входить, зокрема, радник керівника Офісу Президента України, Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Російську делегацію очолює помічник путіна володимир мединський.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна під час нової зустрічі представників у Туреччині з російською стороною хоче обговорити повернення полонених, дітей та зустріч лідерів.

Також Зеленський заявляв, що на перемовинах у Туреччині представники України наполягатимуть на необхідності повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Міністерство закордонних справ України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кислиця Сергій Олегович
Стамбул
Хакан Фідан
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
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