В Стамбуле состоялась короткая подготовительная встреча Умерова, Мединского с принимающей стороной

В Стамбуле состоялась короткая подготовительная встреча с участием трех – секретаря СНБО Рустема Умерова, помощника путина владимира мединского и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Об этом УНН сообщили источники.

Отдельной встречи не было на троих. Была короткая подготовительная встреча с принимающей стороной. Умеров, Хакан Фидан и мединский. Формат, как и в прошлый раз - сообщил собеседник.

Дополнение

Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Также в нее входит, в частности, советник руководителя Офиса Президента Украины, Александр Бевз, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник путина владимир мединский.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина во время новой встречи представителей в Турции с российской стороной хочет обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров.

Также Зеленский заявлял, что на переговорах в Турции представители Украины будут настаивать на необходимости полного прекращения огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.