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На українсько-російській зустрічі у Стамбулі обговорять припинення вогню, гуманітарні питання та можливу зустріч лідерів - МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

На переговорах між українською та російською делегаціями в Стамбулі обговорять перспективи перемир'я. Також будуть розглянуті гуманітарні ініціативи та підготовка до зустрічі лідерів країн.

На українсько-російській зустрічі у Стамбулі обговорять припинення вогню, гуманітарні питання та можливу зустріч лідерів - МЗС Туреччини

Під час сьогоднішніх перемовин між українською та російською делегаціями буде оцінка перспектив та поглядів обидвох сторін щодо припинення вогню. Також буде обговорюватися питання гуманітарних ініціатив та підготовка щодо можливої зустрічі лідерів країн. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на початку другого раунду перемовин між Україною та рф у Стамбулі у понеділок, 2 червня, передає УНН.

Проводимо вже другий тур прямих контактів... Я відвідав москву та Київ і здійснив підготовку щодо сьогоднішньої зустрічі. Детально проговорив всі моменти з обома сторонами... Сьогодні на цій зустрічі будемо оцінювати перспективи та погляди щодо перемир'я обидвох сторін. Також будемо обговорювати питання гуманітарних ініціатив та підготовку щодо можливої зустрічі лідерів

- заявив Фідан.

Фідан вірить, що зустріч буде якомога ефективнішою.

"І найскоріше ми досягнемо конкретних цілей на шляху до перемир'я. Підтримка США щодо цих процесів дуже важлива. Рішучість Трампа відкриває нове вікно можливостей. Найважливіше - це досягти стійкого миру", - сказав Фідан.

Нагадаємо

2 травня у Стамбулі розпочалася зустріч української та російської делегацій. Переговори проходять у тристоронньому форматі, за участі представників Туреччини. Це другий раунд українсько-російських переговорів, які вперше за понад три роки стартували 16 травня у Стамбулі.

За підсумками першого раунду переговорів було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.

Зеленський про переговори в Стамбулі: не впевнений, що рф буде готова до продуктивних зустрічей02.06.25, 12:37 • 1398 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Стамбул
Хакан Фідан
Туреччина
Україна
Київ
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