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На украинско-российской встрече в Стамбуле обсудят прекращение огня, гуманитарные вопросы и возможную встречу лидеров - МИД Турции

Киев • УНН

 • 408 просмотра

На переговорах между украинской и российской делегациями в Стамбуле обсудят перспективы перемирия. Также будут рассмотрены гуманитарные инициативы и подготовка к встрече лидеров стран.

На украинско-российской встрече в Стамбуле обсудят прекращение огня, гуманитарные вопросы и возможную встречу лидеров - МИД Турции

Во время сегодняшних переговоров между украинской и российской делегациями будет оценка перспектив и взглядов обеих сторон относительно прекращения огня. Также будет обсуждаться вопрос гуманитарных инициатив и подготовка к возможной встрече лидеров стран. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале второго раунда переговоров между Украиной и рф в Стамбуле в понедельник, 2 июня, передает УНН.

Проводим уже второй тур прямых контактов... Я посетил москву и Киев и осуществил подготовку к сегодняшней встрече. Подробно проговорил все моменты с обеими сторонами... Сегодня на этой встрече будем оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия обеих сторон. Также будем обсуждать вопрос гуманитарных инициатив и подготовку к возможной встрече лидеров

- заявил Фидан.

Фидан верит, что встреча будет как можно более эффективной.

"И скорее всего мы достигнем конкретных целей на пути к перемирию. Поддержка США относительно этих процессов очень важна. Решительность Трампа открывает новое окно возможностей. Самое важное - это достичь устойчивого мира", - сказал Фидан.

Напомним

2 мая в Стамбуле началась встреча украинской и российской делегаций. Переговоры проходят в трехстороннем формате, с участием представителей Турции. Это второй раунд украинско-российских переговоров, которые впервые за более чем три года стартовали 16 мая в Стамбуле.

По итогам первого раунда переговоров была, в частности, достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который длился в три этапа и завершился 25 мая.

Зеленский о переговорах в Стамбуле: не уверен, что рф будет готова к продуктивным встречам02.06.25, 12:37 • 1292 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаполитикаНовости Мира
Стамбул
Хакан Фидан
Турция
Украина
Киев
Brent Oil
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