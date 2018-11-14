У США очікують відповідей Трампа у справі про змову з РФ цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп, як очікується, надасть письмові відповіді на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року, уже цього тижня. Про це з посиланням на обізнане джерело повідомляє Reuters, передає УНН.
Питання Мюллера, на які готується відповісти Трамп, не стосуються ймовірних спроб американського лідера перешкодити пошукам "російського сліду", повідомило джерело у вівторок.
Серед порушених Мюллером тем - зустріч сина президента, Дональда Трампа-молодшого, і ще декількох представників передвиборного штабу Трампа з групою росіян у червні 2016 року, сказало джерело.
Адвокат Трампа Руді Джуліані і представник спецпрокурора Пітер Карр відмовилися від коментарів.
Запитання про те, чи послідує за письмовими відповідями на запитання усна бесіда, все ще не вирішене, сказало джерело.
У жовтні Джуліані повідомив, що Трамп готовий у письмовому вигляді відповісти на запитання про ймовірну змову його штабу з Москвою для впливу на вибори 2016 року, але не про те, чи намагався він перешкодити пов'язаному з Росією розслідуванню.
Американські спецслужби раніше прийшли до висновку, що Росія втрутилася у президентські вибори 2016 року, щоб схилити їхній результат на користь Трампа. Москва заперечує звинувачення, а Трамп каже, що ніякої змови з Росією не було і що він не намагався заважати розслідуванню.
Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер і його команда перебувають у процесі складання остаточного звіту після майже 18-місячного розслідування втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах в 2016 році.