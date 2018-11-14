У США очікують відповідей Трампа у справі про змову з РФ цього тижня

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп, як очікується, надасть письмові відповіді на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне втручання Росії в американські вибори 2016 року, уже цього тижня. Про це з посиланням на обізнане джерело повідомляє Reuters, передає УНН.