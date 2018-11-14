В США ожидают ответов Трампа по делу о сговоре с РФ на этой неделе

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, предоставит письменные ответы на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года, уже на этой неделе. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Reuters, передает УНН.

Вопросы Мюллера, на которые готовится ответить Трамп, не касаются предполагаемых попыток американского лидера помешать поискам “русского следа”, сообщил источник во вторник.

Среди затронутых Мюллером тем - встреча сына президента, Дональда Трампа-младшего, и еще нескольких представителей предвыборного штаба Трампа с группой россиян в июне 2016 года, сказал источник.

Адвокат Трампа Руди Джулиани и представитель спецпрокурора Питер Карр отказались от комментариев.

Вопрос о том, последует ли за письменными ответами на вопросы устная беседа, все еще не решен, сказал источник.

В октябре Джулиани сообщил, что Трамп готов в письменном виде ответить на вопросы о предполагаемом сговоре его штаба с Москвой для влияния на выборы 2016 года, но не о том, пытался ли он помешать связанному с Россией расследованию.

Американские спецслужбы ранее пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, чтобы склонить их исход в пользу Трампа. Москва отрицает обвинения, а Трамп говорит, что никакого сговора с Россией не было и что он не пытался мешать расследованию.

Напомним, по данным американских СМИ, специальный прокурор США Роберт Мюллер и его команда находятся в процессе составления окончательного отчета после почти 18-месячного расследования вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

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