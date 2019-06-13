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У Росії повідомили, що врахують "в оборонному плануванні розміщення додаткових сил США в Польщі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Росія не може не враховувати розміщення посиленого контингенту Збройних сил США в Польщі в своєму оборонному плануванні. Про це йдеться в поширеному в четвер коментарі МЗС РФ, пише УНН.

У Росії повідомили, що врахують "в оборонному плануванні розміщення додаткових сил США в Польщі"

“З жалем сприйняли рішення Вашингтона і Варшави про розміщення в Польщі посиленого контингенту ЗС США, — відзначили в російському зовнішньополітичному відомстві. — Вважаємо, що тим самим завдано сильного удару по одному з ключових положень Основоположного Акту Росія-НАТО 1997 року, відповідно до якого альянс відмовився від здійснення додаткового постійного розміщення на території нових держав-членів “істотних бойових сил”.

“Такі дії підривають один з небагатьох документів, що залишаються, покликаних забезпечувати військову стабільність в Європі, — вказали в МЗС РФ. — Росія не може не враховувати цього в своєму оборонному плануванні і в практичній діяльності”.

У міністерстві додали, що в результаті вперше складається ситуація, коли на основі двосторонніх домовленостей з окремими “привілейованими” союзниками США йдуть в обхід зобов’язань, які вони взяли на себе в рамках НАТО. “Таким чином в Європі з’являється новий фактор військово-політичної напруженості, — продовжили в МЗС РФ. — Подальше небезпечне нарощування військових потенціалів на континенті здійснюється Вашингтоном без оглядки на зобов’язання в рамках багатосторонніх інструментів, а тепер і без оглядки на європейських союзників”.

Запевнення ж в тому, що це посилення є нібито незначним, як вказали в Міністерстві закордонних справ, не повинні вводити в оману. “Штабні структури, які створюються в Польщі під нинішнє посилення, мають набагато більший потенціал, — відзначили в МЗС РФ. — Бачимо в цьому ознаку підготовки для подальших широкомасштабного розгортання”.

Як повідомляв УНН, найближчим часом США планують ввести безвізовий режим з Польщею.

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