У РНБО нагадали про важливіть суворого дотримання карантинних заходів на свята
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Раді національної безпеки та оборони України нагадали про важливість суворого дотримання карантинних заходів на державні свята через ускладнення епідемічної ситуації в країні. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Станом на сьогодні в Україні показник виявлених хворих на коронавірусну хворобу склав понад 100 тисяч осіб. За минулу добу виявлено 2106 хворих. Апарат Ради національної безпеки і оборони України закликає громадян до суворого дотримання усіх карантинних правил: соціальної дистанції, носіння масок і користування дезінфекторами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попереду три дні вихідних, багато хто святкуватиме День Незалежності з рідними та друзями, планує поїздки і туристичні подорожі.
"Будьте відповідальними громадянами, робіть це самі і вимагайте того ж від близьких та друзів. Ваше здоров’я, ваша безпека й, у кінцевому підсумку, перемога над епідемією – у ваших руках", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на 8:50 21 серпня зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - знову більше як 2 тисячі.