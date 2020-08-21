У РНБО нагадали про важливіть суворого дотримання карантинних заходів на свята

"Станом на сьогодні в Україні показник виявлених хворих на коронавірусну хворобу склав понад 100 тисяч осіб. За минулу добу виявлено 2106 хворих. Апарат Ради національної безпеки і оборони України закликає громадян до суворого дотримання усіх карантинних правил: соціальної дистанції, носіння масок і користування дезінфекторами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попереду три дні вихідних, багато хто святкуватиме День Незалежності з рідними та друзями, планує поїздки і туристичні подорожі.

"Будьте відповідальними громадянами, робіть це самі і вимагайте того ж від близьких та друзів. Ваше здоров’я, ваша безпека й, у кінцевому підсумку, перемога над епідемією – у ваших руках", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 21 серпня зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - знову більше як 2 тисячі.