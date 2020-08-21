В СНБО напомнили о важности строгого соблюдения карантинных мероприятий во время праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны Украины напомнили о важности строгого соблюдения карантинных мероприятий на праздники из-за осложнения эпидемической ситуации в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"На сегодня в Украине показатель выявленных больных коронавирусной болезнью составил более 100 тысяч человек. За минувшие сутки выявлено 2106 больных. Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины призывает граждан к строгому соблюдению всех карантинных правил: социальной дистанции, ношению масок и использование дезинфекторов" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что впереди три дня выходных, многие будут праздновать День Независимости с родными и друзьями, планирует поездки и туристические путешествия.
"Будьте ответственными гражданами, делайте это сами и требуйте того же от близких и друзей. Ваше здоровье, ваша безопасность и, в конечном итоге, победа над эпидемией - в ваших руках", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Украине на 8:50 21 августа зафиксировано уже более 100 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - опять более 2000.