У Раді почали обирати нового спікера: розглядають п'ять кандидатур
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Верховна Рада у середу, 7 жовтня, після відкликання з посади голови ВР Дмитра Разумкова, почала обговорення кандидатур на посаду спікера, передає кореспондент УНН.
Деталі
Спочатку нардепи проголосували за початок обговорення кандидатур — рішення з другого разу підтримала необхідна кількість народних обранців, а саме — 254.
Так, головуюча на засіданні заступниця голови парламенту Олена Кондратюк повідомила, що фракція “Слуга народу” пропонує на посаду голови Верховної Ради кандидатуру Руслана Стефанчука.
Народні депутати запропонували на цю посаду кандидатури: Ярослава Железняка, Гео Лероса, Олексія Гончаренка і Яни Зінькевич.
Вони публічно відмовились від голосування через конфлікт інтересів.
Контекст
7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.
Ініціатором відставки Разумкова офіційно став глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія — він звернувся за підписними листами, які необхідні для запуску процедури відставки голови ВР. Підписи почали збирати під час так званої Великої фракції СН, що тривала у Трускавці 2-3 жовтня.
Народні депутати 5 жовтня включили до порядку денного пленарного засідання на 7 жовтня питання про відставку голови ВР Дмитра Разумкова з посади.
Після цього фракція “Слуга народу” висунула Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради і Олександра Корнієнка на посаду першого віце-спікера парламенту.