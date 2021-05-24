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The Guardian

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У НАЗК розпочали перевірку декларацій голови СБУ та його заступників

Київ • УНН

 • 23690 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 24 посадовців, у тому числі Голови Служби безпеки України та його заступників, членів Вищої ради правосуддя, передає УНН із посиланням на НАЗК.

У НАЗК розпочали перевірку декларацій голови СБУ та його заступників

Деталі

Як повідомили у пресслужбі, НАЗК узяло в перевірку декларації таких високопосадовців:

Баканов Іван Геннадійович, Голова Служби безпеки України
Баранецький Руслан Федорович, Перший заступник Голови Служби безпеки України
Нескоромний Дмитро Анатолійович, Перший заступник Голови Служби безпеки України (2019-2020)
Горбенко Володимир Терентійович, заступник Голови Служби безпеки України
Якушев Олександр Вікторович, заступник Голови Служби безпеки України
Карпенко Олександр Іванович, заступник Голови Служби безпеки України (2019-2020)
Маловацький Олексій Володимирович, заступник Голови Вищої ради правосуддя
Блажівська Оксана Євгенівна, член Вищої ради правосуддя
Розваляєва Тетяна Самуілівна, член Вищої ради правосуддя
Говоруха Володимир Іванович, член Вищої ради правосуддя
Швецова Лариса Анатоліївна, член Вищої ради правосуддя
Іванова Лариса Броніславівна, член Вищої ради правосуддя
Краснощокова Наталія Степанівна, член Вищої ради правосуддя
Матвійчук Віктор Володимирович, член Вищої ради правосуддя
Гречківський Павло Миколайович, член Вищої ради правосуддя

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Додамо

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.

Загалом у цьому році НАЗК узяло в перевірку вже 605 декларацій публічних службовців.

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