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У НАЗК взялись перевіряти декларації понад 80 суддів Верховного Суду

У НАЗК взялись перевіряти декларації понад 80 суддів Верховного Суду

Київ • УНН

 • 74155 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 88 публічних службовців, у тому числі 81 судді Верховного Суду. Про це УНН повідомили у НАЗК.

Деталі
Загалом на сьогодні у повній перевірці НАЗК уже 491 декларація.

Так, НАЗК узяло в перевірку декларації 81 судді Верховного Суду та Верховного Суду України, оскільки ці посадовці входять до переліку осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Повна перевірка розпочалася щодо таких суддів:

Желтобрюх Ірина Леонтіївна, суддя Верховного Суду
Данішевська Валентина Іванівна, Голова Верховного Суду
Лідовець Руслан Анатолійович, суддя Верховного Суду
Зуєв Віталій Анатолійович, суддя Верховного Суду
Багай Надія Онуфріївна, суддя Верховного Суду
Сакара Наталія Юріївна, суддя Верховного Суду
Олійник Алла Сергіївна, суддя Верховного Суду
Мачульський Григорій Миколайович, суддя Верховного Суду
Гулько Борис Іванович, суддя Верховного Суду
Кравчук Володимир Миколайович, суддя Верховного Суду
Гудима Дмитро Анатолійович, суддя Верховного Суду
Погребняк Володимир Яковлевич, суддя Верховного Суду
Єзеров Альберт Анатолійович, суддя Верховного Суду
Гриців Михайло Іванович, суддя Верховного Суду
Фаловська Ірина Миколаївна, суддя Верховного Суду
Литвиненко Ірина Вікторівна, суддя Верховного Суду
Смокович Михайло Іванович, суддя Верховного Суду
Анісімов Герман Миколайович, суддя Верховного Суду
Ткаченко Ніна Григорівна, суддя Верховного Суду
Кривенда Олег Вікторович, суддя Верховного Суду України
Кузнєцов Віктор Олексійович, суддя Верховного Суду
Школяров Віктор Федорович, суддя Верховного Суду України
Фомін Сергій Борисович, суддя Верховного Суду
Золотніков Олександр Сергійович, суддя Верховного Суду
Могил Сергій Костянтинович, суддя Верховного Суду
Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович, суддя Верховного Суду
Власов Юрій Леонідович, суддя Верховного Суду
Васьковський Олег Вікторович, суддя Верховного Суду
Губенко Надія Михайлівна, суддя Верховного Суду
Грушицький Андрій Ігорович, суддя Верховного Суду
Міщенко Іван Сергійович, суддя Верховного Суду
Матієк Тетяна Василівна, суддя Верховного Суду
Стародуб Олександр Павлович, суддя Верховного Суду
Студенець Володимир Іванович, суддя Верховного Суду
Маринич В’ячеслав Карпович, суддя Верховного Суду
Штелик Світлана Павлівна, суддя Верховного Суду
Стеценко Семен Григорович, суддя Верховного Суду
Берднік Інна Станіславівна, суддя Верховного Суду
Бившева Людмила Іванівна, суддя Верховного Суду
Крет Галина Романівна, суддя Верховного Суду
Слинько Сергій Станіславович, суддя Верховного Суду
Пільков Костянтин Миколайович, суддя Верховного Суду
Журавель Валентина Іванівна, суддя Верховного Суду
Канигіна Галина Володимирівна, суддя Верховного Суду України
Гімон Микола Михайлович, суддя Верховного Суду
Білоус Володимир Володимирович, суддя Верховного Суду
Васильєва Ірина Анатоліївна, суддя Верховного Суду
Суховий Валерій Григорович, суддя Верховного Суду
Желєзний Ігор Вікторович, суддя Верховного Суду
Прокопенко Олександр Борисович, суддя Верховного Суду
Юрченко Валентина Петрівна, суддя Верховного Суду
Крат Василь Іванович, суддя Верховного Суду
Стефанів Надія Степанівна, суддя Верховного Суду
Колос Ірина Борисівна, суддя Верховного Суду
Шишов Олег Олексійович, суддя Верховного Суду
Черняк Юлія Валеріївна, суддя Верховного Суду
Бакуліна Світлана Віталіївна, суддя Верховного Суду
Пророк Віктор Васильович, суддя Верховного Суду
Коротун Вадим Михайлович, суддя Верховного Суду
Бенедисюк Ігор Михайлович, суддя Верховного Суду
Львов Богдан Юрійович, суддя Верховного Суду
Ємець Олександр Петрович, суддя Верховного Суду
Катеринчук Лілія Йосипівна, суддя Верховного Суду
Лобойко Леонід Миколайович, суддя Верховного Суду
Баранець Олександр Миколайович, суддя Верховного Суду
Огурецький Василь Петрович, суддя Верховного Суду
Берназюк Ян Олександрович, суддя Верховного Суду
Пасічник Світлана Сергіївна, суддя Верховного Суду
Жайворонок Тетяна Євгенівна, суддя Верховного Суду України
Висоцька Валентина Степанівна, суддя Верховного Суду
Луспеник Дмитро Дмитрович, суддя Верховного Суду
Вус Світлана Михайлівна, суддя Верховного Суду
Ковтунович Микола Іванович, суддя Верховного Суду
Гончарова Ірина Анатоліївна, суддя Верховного Суду
Бурлаков Сергій Юрійович, суддя Верховного Суду
Кравченко Станіслав Іванович, суддя Верховного Суду
Гуменюк Василь Іванович, суддя Верховного Суду України
Шарапа Василь Миколайович, суддя Верховного Суду
Ткач Ігор Васильович, суддя Верховного Суду
Ступак Ольга В’ячеславівна, суддя Верховного Суду
Білак Мирослава Вікторівна, суддя Верховного Суду

Додамо

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку ще 98 декларацій публічних службовців, зокрема Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та ще 15 міністрів.

Українські Національні Новини

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