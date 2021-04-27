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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В НАПК взялись проверять декларации более 80 судей Верховного Суда

В НАПК взялись проверять декларации более 80 судей Верховного Суда

Киев  •  УНН

 • 74141 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций еще 88 публичных служащих, в том числе 81 судьи Верховного Суда. Об этом УНН сообщили в НАПК.

Детали

Всего на сегодня в полной проверке НАПК уже 491 декларация.

Так, НАПК взяло в проверку декларации 81 судьи Верховного Суда и Верховного Суда Украины, поскольку эти должностные лица входят в перечень лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение. Полная проверка началась по таким судьям:

Желтобрюх Ирина Леонтьевна, судья Верховного Суда
Данишевская Валентина Ивановна, Председатель Верховного Суда
Лидовець Руслан Анатольевич, судья Верховного Суда
Зуев Виталий Анатольевич, судья Верховного Суда
Багай Надежда Онуфриевна, судья Верховного Суда
Сакара Наталья Юрьевна, судья Верховного Суда
Олейник Алла Сергеевна, судья Верховного Суда
Мачульський Григорий Николаевич, судья Верховного Суда
Гулько Борис Иванович, судья Верховного Суда
Кравчук Владимир Николаевич, судья Верховного Суда
Гудыма Дмитрий Анатольевич, судья Верховного Суда
Погребняк Владимир Яковлевич, судья Верховного Суда
Езеров Альберт Анатольевич, судья Верховного Суда
Гарцев Михаил Иванович, судья Верховного Суда
Фаловская Ирина Николаевна, судья Верховного Суда
Литвиненко Ирина Викторовна, судья Верховного Суда
Смокович Михаил Иванович, судья Верховного Суда
Анисимов Герман Николаевич, судья Верховного Суда
Ткаченко Нина Григорьевна, судья Верховного Суда
Кривенда Олег Викторович, судья Верховного Суда Украины
Кузнецов Виктор Алексеевич, судья Верховного Суда
Школяров Виктор Федорович, судья Верховного Суда Украины
Фомин Сергей Борисович, судья Верховного Суда
Золотников Александр Сергеевич, судья Верховного Суда
Могил Сергей Константинович, судья Верховного Суда
Хохуляк Вячеслав Виссарионович, судья Верховного Суда
Власов Юрий Леонидович, судья Верховного Суда
Васьковский Олег Викторович, судья Верховного Суда
Губенко Надежда Михайловна, судья Верховного Суда
Грушицкая Андрей Игоревич, судья Верховного Суда
Мищенко Иван Сергеевич, судья Верховного Суда
Матиек Татьяна Васильевна, судья Верховного Суда
Стародуб Александр Павлович, судья Верховного Суда
Студенец Владимир Иванович, судья Верховного Суда
Маринич Вячеслав Карпович, судья Верховного Суда
Штелик Светлана Павловна, судья Верховного Суда
Стеценко Семен Григорьевич, судья Верховного Суда
Бердник Инна Станиславовна, судья Верховного Суда
Бывшев Людмила Ивановна, судья Верховного Суда
Крет Галина Романовна, судья Верховного Суда
Слинько Сергей Станиславович, судья Верховного Суда
Пильков Константин Николаевич, судья Верховного Суда
Журавль Валентина Ивановна, судья Верховного Суда
Канигина Галина Владимировна, судья Верховного Суда Украины
Гимон Николай Михайлович, судья Верховного Суда
Белоус Владимир Владимирович, судья Верховного Суда
Васильева Ирина Анатольевна, судья Верховного Суда
Суховий Валерий Григорьевич, судья Верховного Суда
Железный Игорь Викторович, судья Верховного Суда
Прокопенко Александр Борисович, судья Верховного Суда
Юрченко Валентина Петровна, судья Верховного Суда
Крат Василий Иванович, судья Верховного Суда
Стефанов Надежда Степановна, судья Верховного Суда
Колос Ирина Борисовна, судья Верховного Суда
Шишов Олег Алексеевич, судья Верховного Суда
Черняк Юлия Валерьевна, судья Верховного Суда
Бакулина Светлана Витальевна, судья Верховного Суда
Пророк Виктор Васильевич, судья Верховного Суда
Коротун Вадим Михайлович, судья Верховного Суда
Бенедисюк Игорь Михайлович, судья Верховного Суда
Львов Богдан Юрьевич, судья Верховного Суда
Емец Александр Петрович, судья Верховного Суда
Катеринчук Лилия Иосифовна, судья Верховного Суда
Лобойко Леонид Николаевич, судья Верховного Суда
Барашек Александр Николаевич, судья Верховного Суда
Огурецький Василий Петрович, судья Верховного Суда
Берназюк Ян Александрович, судья Верховного Суда
Пасечник Светлана Сергеевна, судья Верховного Суда
Жаворонок Татьяна Евгеньевна, судья Верховного Суда Украины
Высоцкая Валентина Степановна, судья Верховного Суда
Луспенык Дмитрий Дмитриевич, судья Верховного Суда
Ус Светлана Михайловна, судья Верховного Суда
Ковтунович Николай Иванович, судья Верховного Суда
Гончарова Ирина Анатольевна, судья Верховного Суда
Бурлаков Сергей Юрьевич, судья Верховного Суда
Кравченко Станислав Иванович, судья Верховного Суда
Гуменюк Василий Иванович, судья Верховного Суда Украины
Шарапа Василий Николаевич, судья Верховного Суда
Ткач Игорь Васильевич, судья Верховного Суда
Ступак Ольга Вячеславовна, судья Верховного Суда
Билак Мирослава Викторовна, судья Верховного Суда

Добавим

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.

Напомним

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку еще 98 деклараций публичных служащих, в частности Президента Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и еще 15 министров.

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