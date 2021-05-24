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В НАПК начали проверку деклараций председателя СБУ и его заместителей

Киев • УНН

 • 23690 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций еще 24 должностных лиц, в том числе главы Службы безопасности Украины и его заместителей, членов Высшего совета правосудия, передает УНН со ссылкой на НАПК.

В НАПК начали проверку деклараций председателя СБУ и его заместителей

Детали

Как сообщили в пресс-службе, НАПК взяло в проверку декларации таких чиновников:

Баканов Иван Геннадьевич, глава Службы безопасности Украины
Баранецкий Руслан Федорович, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины
Нескоромный Дмитрий Анатольевич, Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины (2019-2020)
Горбенко Владимир Терентьевич, заместитель Председателя Службы безопасности Украины
Якушев Александр Викторович, заместитель Председателя Службы безопасности Украины
Карпенко Александр Иванович, заместитель Председателя Службы безопасности Украины (2019-2020)
Маловацкий Алексей Владимирович, заместитель Председателя Высшего совета правосудия
Блаживская Оксана Евгеньевна, член Высшего совета правосудия
Розваляева Татьяна Самуиливна, член Высшего совета правосудия
Говоруха Владимир Иванович, член Высшего совета правосудия
Швецова Лариса Анатольевна, член Высшего совета правосудия
Иванова Лариса Брониславовна, член Высшего совета правосудия
Краснощекова Наталья Степановна, член Высшего совета правосудия
Матвийчук Виктор Владимирович, член Высшего совета правосудия
Гречкивский Павел Николаевич, член Высшего совета правосудия

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Добавим

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.

Всего в этом году НАПК взяло в проверку уже 605 деклараций публичных служащих.

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