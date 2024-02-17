"У нашому Чорному морі": Зеленський заявив, що українським коридором перевезено вже понад 23 млн тонн вантажів

З початку роботи українського коридору було переправлено понад 23 млн тонн вантажів Чорним морем. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає УНН.

Нам довго казали. Ідіть до путіна, щоб він дозволив рух вантажів у Чорному морі. У нашому Чорному морі. Але ми зробили це без путіна. Понад 23 млн тонн вантажів було перевезено Чорним морем та українським експортним коридором - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що від початку року вже відбувається поставка товарів до Китаю, Іспанії, Туреччини, Італії, Пакистану, Єгипту, Нідерландів, Тунісу, Лівії.

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