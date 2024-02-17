"У нашому Чорному морі": Зеленський заявив, що українським коридором перевезено вже понад 23 млн тонн вантажів
Київ • УНН
Президент Зеленський оголосив, що з початку роботи українського коридору через Чорне море було перевезено понад 23 мільйони тонн вантажів без допомоги росії.
З початку роботи українського коридору було переправлено понад 23 млн тонн вантажів Чорним морем. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає УНН.
Нам довго казали. Ідіть до путіна, щоб він дозволив рух вантажів у Чорному морі. У нашому Чорному морі. Але ми зробили це без путіна. Понад 23 млн тонн вантажів було перевезено Чорним морем та українським експортним коридором
Президент зазначив, що від початку року вже відбувається поставка товарів до Китаю, Іспанії, Туреччини, Італії, Пакистану, Єгипту, Нідерландів, Тунісу, Лівії.
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