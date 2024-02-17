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"В нашем Черном море": Зеленский заявил, что по украинскому коридору перевезено уже более 23 млн тонн грузов

"В нашем Черном море": Зеленский заявил, что по украинскому коридору перевезено уже более 23 млн тонн грузов

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 09:17  •  8289 просмотра

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Президент Зеленский объявил, что с начала работы украинского коридора через Черное море было перевезено более 23 миллионов тонн грузов без помощи россии.

С начала работы украинского коридора было переправлено более 23 млн тонн грузов по Черному морю. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН.

Нам долго говорили. Идите к путину, чтобы он разрешил движение грузов в Черном море. В нашем Черном море. Но мы сделали это без путина. Более 23 млн тонн грузов было перевезено по Черному морю и украинскому экспортному коридору

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что с начала года уже происходит поставка товаров в Китай, Испанию, Турцию, Италию, Пакистан, Египет, Нидерланды, Тунис, Ливию.

Напомним

Украинский экспортный коридор восстанавливает довоенную мощность.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономикаПолитика
tunisТунис
liviyaЛивия
chyornoe-moreЧерное море
italiyaИталия
ispaniyaИспания
niderlandiНидерланды
kitaiКитай
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
yegipetЕгипет
ukrainaУкраина
pakistanПакистан
"У нашому Чорному морі": Зеленський заявив, що українським коридором перевезено вже понад 23 млн тонн вантажів
"In our Black Sea": Zelensky says more than 23 million tons of cargo have already been transported through the Ukrainian corridor
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