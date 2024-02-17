"В нашем Черном море": Зеленский заявил, что по украинскому коридору перевезено уже более 23 млн тонн грузов

С начала работы украинского коридора было переправлено более 23 млн тонн грузов по Черному морю. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает УНН.

Нам долго говорили. Идите к путину, чтобы он разрешил движение грузов в Черном море. В нашем Черном море. Но мы сделали это без путина. Более 23 млн тонн грузов было перевезено по Черному морю и украинскому экспортному коридору - сказал Зеленский.

Президент отметил, что с начала года уже происходит поставка товаров в Китай, Испанию, Турцию, Италию, Пакистан, Египет, Нидерланды, Тунис, Ливию.

Напомним

Украинский экспортный коридор восстанавливает довоенную мощность.