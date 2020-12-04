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У Мін’юсті пояснили порядок виплати "лікарняних" особам, які перебували на самоізоляції через COVID-19

У Мін’юсті пояснили порядок виплати "лікарняних" особам, які перебували на самоізоляції через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністерство юстиції України повідомило, що допомога по тимчасовій непрацездатності через ізоляцію у зв’язку із COVID-19 виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування України за 6 днів непрацездатності, у розмірі 50% від середньої заробітної плати. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook Мін’юсту.

"На період карантину перелік страхових випадків, за якими передбачено надання матеріального забезпечення Фондом соціального страхування України, було розширено. Так, застрахованим особам, тобто офіційно працевлаштованим особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), надається допомога по тимчасовій непрацездатності у формі матеріального забезпечення, у розмірі − 50% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медичним працівникам допомога по тимчасовій непрацездатності у таких випадках виплачується у розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

"Відповідно до чинного законодавства, надання застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності фінансується Фондом соціального страхування України, на підставі виданого у встановленому порядку листка непрацездатності, починаючи з 6-го дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності. Перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що також листок непрацездатності отримує один із працюючих батьків, у разі захворювання дитини віком до 14 років.

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“У такому разі Фонд соціального страхування України оплачує такий листок непрацездатності, починаючи з першого дня хвороби, але не більше 14 календарних днів. Утім, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, часового обмеження немає. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, фінансова допомога за рахунок Фонду соціального страхування України надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також право на отримання та оплату листків з тимчасової непрацездатності мають особи, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення, які були у контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями, якщо їх неможливо перевести на іншу роботу, що не пов’язана з ризиком поширення інфекційних хвороб, за їх згодою.

Також зазначається, що самоізоляція – це перебування особи, стосовно якої є обґрунтовані підстави щодо ризику інфікування або поширення нею інфекційної хвороби, у визначеному нею місці, з метою дотримання протиепідемічних заходів на основі зобов’язання особи.

Вказано, що зокрема самоізоляції підлягають особи:
▪️ які мали контакт із пацієнтом з підтвердженим коронавірусом, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;
▪️ з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 у легкій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;
▪️ які перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19, крім осіб, якщо немає підстав вважати, що вони були у контакті із хворою на COVID-19 особою (наприклад, дітей, які не досягли 12 років);
▪️ які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, крім осіб, якщо немає підстав вважати, що вони були у контакті із хворою на COVID-19 особою (наприклад, осіб, які мають намір вступити до закладів освіти);
▪️ з підтвердженим діагнозом COVID-19, виписані із закладу охорони здоров’я, до моменту одужання.

Нагадаємо, оплачувану ізоляцію пройшли понад 50 тисяч українців.

У листопаді Фонд соціального страхування України фіксував зростання кількості листків непрацездатності, що надаються на оплату до ФССУ, на 48,9%.

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