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В Минюсте объяснили порядок выплаты "больничных" лицам, находившимся на самоизоляции из-за COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины сообщило, что пособие по временной нетрудоспособности за изоляцию в связи с COVID-19 выплачивается застрахованным лицам Фондом социального страхования Украины за 6 дней нетрудоспособности в размере 50% от средней заработной платы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Минюста.

"На период карантина перечень страховых случаев, по которым предусмотрено предоставление материального обеспечения Фондом социального страхования Украины, был расширен. Так, застрахованным лицам, то есть официально трудоустроенным лицам, находящимся в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), оказывается помощь по временной нетрудоспособности в форме материального обеспечения в размере - 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинским работникам пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях выплачивается в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

"Согласно действующему законодательству, предоставление застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности финансируется Фондом социального страхования Украины на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности, начиная с 6-го дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления медико-социальной экспертной комиссией инвалидности. Первые пять дней нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя", - указано в сообщении.

Сообщается, что также листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей, в случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет.

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"В таком случае Фонд социального страхования Украины оплачивает такой листок нетрудоспособности, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Впрочем, если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет. Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования Украины предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также право на получение и оплате листков по временной нетрудоспособности имеют лица, работа которых связана с обслуживанием населения, которые были в контакте с инфекционными больными или являются бактерионосителями, если их невозможно перевести на другую работу, которая не связана с риском распространения инфекционных болезней, с их согласия.

Также отмечается, что самоизоляция - это пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные основания для риска инфицирования или распространения ней инфекционной болезни, в определенном им месте, с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе обязательства лица.

Указано, что в частности самоизоляции подлежат лица:
▪️ которые имели контакт с пациентом с подтвержденным коронавирусом, кроме лиц, которые во время исполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями по их применению;
▪️ с подозрением на инфицирование или с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 в легкой форме при условии, что лицо не нуждается в госпитализации;
▪️ пересекающих государственную границу и прибывших из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, кроме лиц, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом (например, детей, не достигшими 12 лет);
▪️ прибывающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя, кроме лиц, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом (например, лиц, которые намерены вступить в учебные заведения);
▪️ с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые выписаны из заведения здравоохранения, к моменту выздоровления.

Напомним, оплачиваемую изоляцию прошли более 50 тысяч украинцев.

В ноябре Фонд социального страхования Украины фиксировал рост числа листков нетрудоспособности, предоставляемых на оплату в ФССУ, на 48,9%.

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