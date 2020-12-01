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В Україні відсьогодні зросли страхові виплати

В Україні відсьогодні зросли страхові виплати

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Відсьогодні в Україні зріс прожитковий мінімум та пов'язані з ним страхові виплати. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування України.

“З 1 грудня 2020 року в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з 2 197 гривень до 2 270 гривень. Відповідно зросла сума пов’язаних з ним одноразових допомог, які фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також осіб, які мають право на виплати в разі втрати годувальника”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для осіб, у яких право на страхові виплати від Фонду настало з 1 грудня цього року, розмір допомоги складе:

- потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (максимально 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, при 100% втрати працездатності) – 38 590 грн;

- сім’ї у разі смерті потерпілого (100 розмірів прожиткового мінімуму) – 227 тис. грн;

- утриманцю у разі смерті потерпілого (20 розмірів прожиткового мінімуму) – 45 400 грн.

Вказано, що раніше ці виплати становили 37 349 грн, 219 700 грн і 43 940 грн відповідно.

Нагадаємо, в Україні відсьогодні зросли прожитковий мінімум та пенсії.

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