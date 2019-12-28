В уряді назвали обсяги недофінансування олімпійської збірної України

ukru
08:36 • 84828 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 91593 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 109860 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 110097 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 122173 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 168674 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 267244 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261933 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255231 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236390 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 96963 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 104338 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 112340 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 100015 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 91188 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 84828 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 109860 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 110097 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 91188 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 112340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 30870 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 103136 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 60985 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 148431 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 160553 перегляди
Актуальне
В уряді назвали обсяги недофінансування олімпійської збірної України

В уряді назвали обсяги недофінансування олімпійської збірної України

Київ • УНН

 • 13401 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Розмови про недофінансування олімпійських проектів і програм, що може призвести до зриву Олімпіади для України, є сильно перебільшеними. Про це заявив заступник міністра культури, молоді і спорту України Володимир Шумілін в ефірі Радіо НВ, передає УНН.

"Міністерство культури, молоді та спорту на грудень мало план фінансування спорту в усіх напрямках в обсязі 438 млн грн. 17 числа, коли прийшли документи з Мінфіну і Казначейства щодо призупинення фінансування, ми зафіксували неплатежі в обсязі 90 з чимось мільйонів - до 100 мільйонів. На вчорашній день ця сума становила вже менше десяти мільйонів. Я думаю, що сьогодні-завтра всі платежі будуть проведені", - сказав Шумілін.

Так, 18 грудня президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул опублікував на своєму YouTube-каналі термінове звернення у зв'язку з неотриманням фінансування від Міністерства.

У цей день Міністерство культури молоді та спорту повідомило Федерації про те, що заплановані і виділені для легкої атлетики України кошти з великою ймовірністю не будуть виплачені, що, за словами Гоцула, ставить Федерацію в дуже скрутне становище. За заявою керівника Федерації, сума заборгованості Міністерства перед атлетами становить приблизно 4,5 мільйона гривень.

Гоцул повідомив, що така заборгованість є "великою і болючою" для Федерації, тому з 19 грудня всі навчально-тренувальні збори, заплановані в Україні, скасовуються.

Разом з тим скорочується фінансування змагань в Сумах зі спортивної ходьби, а також зарубіжних зборів для провідних спортсменів, які проводяться в шести країнах.

Президент Федерації легкої атлетики назвав відповідні кроки вимушеними, оскільки очолювана ним організація, за його словами, "не має від Міністерства ніяких гарантій того, що раніше заплановані кошти будуть виплачені".

Нагадаємо, Україна отримала першу в історії ліцензію зі скелетону на Юнацьких Олімпійських іграх.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.58
Bitcoin
$84,046.30
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.55
Золото
$3,041.15
Ethereum
$1,966.88