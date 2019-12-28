В уряді назвали обсяги недофінансування олімпійської збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Розмови про недофінансування олімпійських проектів і програм, що може призвести до зриву Олімпіади для України, є сильно перебільшеними. Про це заявив заступник міністра культури, молоді і спорту України Володимир Шумілін в ефірі Радіо НВ, передає УНН.
"Міністерство культури, молоді та спорту на грудень мало план фінансування спорту в усіх напрямках в обсязі 438 млн грн. 17 числа, коли прийшли документи з Мінфіну і Казначейства щодо призупинення фінансування, ми зафіксували неплатежі в обсязі 90 з чимось мільйонів - до 100 мільйонів. На вчорашній день ця сума становила вже менше десяти мільйонів. Я думаю, що сьогодні-завтра всі платежі будуть проведені", - сказав Шумілін.
Так, 18 грудня президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул опублікував на своєму YouTube-каналі термінове звернення у зв'язку з неотриманням фінансування від Міністерства.
У цей день Міністерство культури молоді та спорту повідомило Федерації про те, що заплановані і виділені для легкої атлетики України кошти з великою ймовірністю не будуть виплачені, що, за словами Гоцула, ставить Федерацію в дуже скрутне становище. За заявою керівника Федерації, сума заборгованості Міністерства перед атлетами становить приблизно 4,5 мільйона гривень.
Гоцул повідомив, що така заборгованість є "великою і болючою" для Федерації, тому з 19 грудня всі навчально-тренувальні збори, заплановані в Україні, скасовуються.
Разом з тим скорочується фінансування змагань в Сумах зі спортивної ходьби, а також зарубіжних зборів для провідних спортсменів, які проводяться в шести країнах.
Президент Федерації легкої атлетики назвав відповідні кроки вимушеними, оскільки очолювана ним організація, за його словами, "не має від Міністерства ніяких гарантій того, що раніше заплановані кошти будуть виплачені".
Нагадаємо, Україна отримала першу в історії ліцензію зі скелетону на Юнацьких Олімпійських іграх.