В уряді назвали обсяги недофінансування олімпійської збірної України

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Розмови про недофінансування олімпійських проектів і програм, що може призвести до зриву Олімпіади для України, є сильно перебільшеними. Про це заявив заступник міністра культури, молоді і спорту України Володимир Шумілін в ефірі Радіо НВ, передає УНН.