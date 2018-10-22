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У Миколаєві виграно 1 млн грн в лотерею

У Миколаєві виграно 1 млн грн в лотерею

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У неділю, 21 жовтня, у державній лотереї “Лото-Забава” було виграно 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Відомо, що щасливчик придбав свій виграшний білет № 0217555 у “ЛОТО маркеті”, що знаходиться на розі вул. Троїцька та вул. Космонавтів (Миколаїв).

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав переможця та запросив новоспеченого багатія приєднатися до закритого “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” . Переможець також може скористатися VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.

"Усіма перевагами членства у “КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” уже скористалися Катерина Білодід, яка має статус ювілейного 300-го мільйонера, та її чоловік Дмитро. Удвох вони провели незабутні вихідні у столиці протягом 13-14 жовтня та отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук улюблених ведучих у прямому ефірі “Лото-Забава”, — нагадали в компанії.

Як зазначають в “М.С.Л.”, з початку року це вже 28-й виграш у лотерею “Лото-Забава” сумою від 1 мільйона гривень і більше. Загалом новий переможець став 307-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів “Лото-Забава”.

Також нагадаємо, цього року для Миколаївщини це вже не перший великий виграш у “Лото-Забава”: у квітні куплений в Інтернеті лотерейний білет збагатив жительку Миколаївської області на 3 млн грн.

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