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У Маріуполі з’ясовують обставини зараження 19 медиків COVID-19

У Маріуполі з’ясовують обставини зараження 19 медиків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Маріуполі Донецької області проводиться епідеміологічне розслідування через зараження коронавірусом 19 працівників обласної лікарні інтенсивного лікування. Про це заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Вчора пізно ввечері (25 квітня — ред.) ми отримали результати ПЛР-тестування. У Маріуполі (26 квітня — ред.) ми маємо 22 нових випадки зараження, серед них 19 медиків обласної лікарні інтенсивного лікування... Випадок у Маріуполі наразі детально аналізуємо й вже вжили певних заходів, щоб локалізувати поширення вірусу”, — сказав Кириленко.

За словами начальника департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Володимира Колесника, лікарня інтенсивного лікування не була визначена для прийому хворих на COVID-19.

“Те що сталося, це на жаль життєва ситуація, коли хворий ургентний надходить в ургентне відділення, не маючи підтвердженого захворювання. Він був прооперований у відділенні, й тільки на третій день після операції у нього підвищилась температура, з’явилася клінічна картина”, — розповів Колесник.

Колесник зазначив, що після того, як у хворого виявили COVID-19, почали перевіряти на коронавірус пацієнтів та працівників відділень, у яких він перебував.

“Лікарі та медичні сестри залишилися на карантин в умовах відділення, тому що хворі продовжують перебувати у відділенні, вони потребують медичної допомоги”, — сказав Колесник.

Нагадаємо, другий, третій або четвертий етап виходу України з карантину можуть початися одночасно, якщо кількість захворілих на COVID-19 буде знижуватися.

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