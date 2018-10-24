У Львові перед судом постануть четверо нападників на табір ромів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Львові судитимуть чотирьох із восьми нападників на табір ромів. Про це повідомила прес-служба прокуратури у Львівській області, передає УНН.
"22 жовтня прокуратура Львівської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох підлітків, які підозрювались у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 – хуліганство", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 червня 2018 року стався організований напад на табір осіб ромської національності, що розташований на околиці Львова у лісосмузі неподалік вул.Трускавецької. Внаслідок інциденту одна особа загинула, а ще троє – отримали тілесні ушкодження.
Під час досудового розслідування встановлено причетність до вчинення цього злочину та затримано в порядку ст.208 КПК України восьмеро осіб, серед яких – семеро неповнолітніх.
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Зазначимо, що досудове розслідування стосовно усіх інших підозрюваних ще триває.
За вчинене фігурантам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
Нагадаємо, 9 липня суд змінив одному із підозрюваних у нападі на ромів у Львові запобіжний захід.