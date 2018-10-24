Во Львове перед судом предстанут четверо нападавших на лагерь цыган
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Во Львове будут судить четырех из восьми нападавших на лагерь цыган. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры во Львовской области, передает УНН.
“22 октября прокуратура Львовской области направила в суд обвинительный акт в отношении четырех подростков, которые подозревались в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 — хулиганство”, — говорится в сообщении.
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Напомним, в ночь с 23 на 24 июня 2018 года произошло организованное нападение на лагерь лиц ромской национальности, расположенный на окраине Львова в лесополосе неподалеку от ул.Трускавецкая. Вследствие инцидента один человек погиб, а еще трое — получили телесные повреждения.
Во время досудебного расследования установлена причастность к совершению этого преступления и задержаны в порядке ст.208 УПК Украины восемь человек, среди которых — семеро несовершеннолетних.
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Отметим, что досудебное расследование в отношении всех подозреваемых продолжается.
За совершенное фигурантам грозит от 3 до 7 лет заключения.
Напомним, 9 июля суд изменил одному из подозреваемых в нападении на цыган во Львове меру пресечения.