У Колумбії розбився вертоліт з поліцейськими: є загиблі

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Президент інформує, що на місці падіння проходить рятувально-пошукова операція, територію обстежують співробітники екстрених служб. Проведуть розслідування щодо падіння вертольота.

Нагадаємо

У Колумбії з 28 квітня тривають протести проти податкової реформи. Марші по всій країні були супроводжені насильством, і щонайменше 24 людини загинули, в основному демонстранти. Міжнародні організації застерігали від надмірного застосування сили з боку міліції. Понад 80 людей, які брали участь в протестах в Колумбії, числяться зниклими без вісти.

У Боготі група сотень демонстрантів, переважно молодих людей, періодично перекривала головну дорогу на півночі міста, заохочуючи зупинені машини подавати сигнал для підтримки.