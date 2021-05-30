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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Колумбії розбився вертоліт з поліцейськими: є загиблі

Київ • УНН

 • 14593 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. На півночі Колумбії у муніципалітеті Кантагалло розбився вертоліт з поліцейськими, де загинуло 5 осіб. Про це у своєму Twitter написав президент Колумбії Іван Дуке, інформує УНН.

У Колумбії розбився вертоліт з поліцейськими: є загиблі

Деталі

Президент інформує, що на місці падіння проходить рятувально-пошукова операція, територію обстежують співробітники екстрених служб. Проведуть розслідування щодо падіння вертольота.

Нагадаємо

У Колумбії з 28 квітня тривають протести проти податкової реформи. Марші по всій країні були супроводжені насильством, і щонайменше 24 людини загинули, в основному демонстранти. Міжнародні організації застерігали від надмірного застосування сили з боку міліції. Понад 80 людей, які брали участь в протестах в Колумбії, числяться зниклими без вісти.

У Боготі група сотень демонстрантів, переважно молодих людей, періодично перекривала головну дорогу на півночі міста, заохочуючи зупинені машини подавати сигнал для підтримки.

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