У Києві виявили ще 377 хворих на коронавірус, померло 6 осіб

Цитата:

"377 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей. Усього за період пандемії в місті 5 076 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 206 278", – повідомив Кличко у Facebook.

Деталі

Захворіли за добу: 136 жінок віком від 19 до 93 років та 223 чоловіки віком від 19 до 95 років. А також 7 дівчаток віком від 6 до 17 років і 11 хлопчиків від 8 місяців до 17 років. До лікарень столиці госпіталізували за добу 55 хворих на коронавірус, а також 89 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1 680 людей. Загалом коронавірус подолали 163 588 жителівстолиці.

"Найбільше випадків захворювання (за добу - ред.) виявили в Дарницькому районі – 83, у Святошинському – 81 та в Голосіївському районі – 62 випадки", – зазначив Кличко.

Доповнення

В Україні станом на 29 травня зафіксували 3 096 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 156.