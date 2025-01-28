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У Франції розглядають можливість відправлення військ до Гренландії - ЗМІ

У Франції розглядають можливість відправлення військ до Гренландії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 30143 перегляди

Данія звернулася до Франції за допомогою через побоювання щодо територіальних претензій США на Гренландію. Міністр закордонних справ Франції підтвердив готовність надати військову підтримку на прохання Данії.

Франція обговорювала з Данією відправлення військ до Гренландії у відповідь на неодноразові погрози президента США Дональда Трампа анексувати датську територію. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає УНН із посиланням на "Politico".

Як пише видання, Барро сказав в інтерв’ю французькому "Sud Radio", що Франція ніби обговорює з Данією введення своїх військ на територію Гренландії.

Він каже, якщо Данія попросить про допомогу, Франція буде там, адже кордони Європейського союзу є суверенними й недоторканними. Політик додав, що під час нещодавної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Брюсселі його колеги також висловили свою "дуже сильну підтримку" Копенгагену і "були готові розглянути надсилання військ", якщо це буде необхідно. 

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При цьому Барро також впевнений, США ніколи не окупує Гренландію.

Американське видання пише Pilitico також пише, що коментарі Барро пролунали в той час, коли прем’єр-міністр Королівства Данії Метте Фредеріксен перебував у турі європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою союзників у спілкуванні з Дональдом Трампом. Фредеріксон був у Берліні та Парижі ранком 28 січня й збирається зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

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Нагадаємо, 47 президент США Дональд Трамп не раз заявляв що хоче, щоб Гренландія приєдналася до Сполучених штатів Америки.

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

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