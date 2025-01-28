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Во Франции рассматривают возможность отправки войск в Гренландию - СМИ

Во Франции рассматривают возможность отправки войск в Гренландию - СМИ

Киев  •  УНН

 • 770 просмотра

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Дания обратилась к Франции за помощью из-за опасений относительно территориальных претензий США на Гренландию. Министр иностранных дел Франции подтвердил готовность оказать военную поддержку по просьбе Дании.

Франция обсуждала с Данией отправку войск в Гренландию в ответ на неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать датскую территорию. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает УНН со ссылкой на «Politico».

Как пишет издание, Барро сказал в интервью французскому «Sud Radio», что Франция как бы обсуждает с Данией ввод своих войск на территорию Гренландии.

Он говорит, если Дания попросит о помощи, Франция будет там, ведь границы Европейского союза являются суверенными и неприкосновенными. Политик добавил, что во время недавней встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе его коллеги также выразили свою «очень сильную поддержку» Копенгагену и «были готовы рассмотреть отправку войск», если это будет необходимо. 

Дания на фоне заявлений Трампа инвестирует $2 млрд в оборону Арктики, включая Гренландию28.01.25, 00:26 • 23430 просмотров

При этом Барро также уверен, США никогда не оккупирует Гренландию.

Американское издание пишет Pilitico также пишет, что комментарии Барро прозвучали в то время, когда премьер-министр Королевства Дании Метте Фредериксен находился в туре по европейским столицам, чтобы заручиться поддержкой союзников в общении с Дональдом Трампом. Фредериксон был в Берлине и Париже утром 28 января и собирается встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

Дания и США договорились обсудить вопрос Гренландии позже24.01.25, 21:13 • 38458 просмотров

Напомним, 47 президент США Дональд Трамп не раз заявлял что хочет, чтобы Гренландия присоединилась к Соединенным штатам Америки.

Александр Карамушка

Александр Карамушка

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