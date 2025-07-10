Ціна на нафту падає, оскільки розширення мит Трампа затьмарює прогноз попиту - Reuters

У четвер, 10 липня, ціни на нафту впали через останні оголошення про мита з боку президента США Дональда Трампа, які учасники ринку сприйняли як загрозу для глобального економічного зростання та попиту на нафту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 22 центи, або на 0,31%, до $69,97 за барель станом на 00:52 GMT. Американська нафта марки West Texas Intermediate втратила 27 центів, або 0,39%, і коштувала $68,11 за барель.

У середу Трамп пригрозив Бразилії, найбільшій економіці Латинської Америки, штрафним митом у розмірі 50% на експорт до США після публічної суперечки з бразильським президентом Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Раніше Трамп оголосив про плани щодо запровадження мит на мідь, напівпровідники та фармацевтичну продукцію, а також надіслав листи з намірами про мита до Філіппін, Іраку та інших країн, додавши їх до понад десятка таких листів, надісланих раніше цього тижня, включаючи ключових постачальників США — Південну Корею та Японію.

Політики продовжують турбуватися через інфляційний тиск, викликаний митами Трампа. Як показали оприлюднені в середу протоколи засідання Федеральної резервної системи 17–18 червня, лише "кілька" посадовців висловили думку, що ставки можуть бути знижені вже цього місяця.

Підвищення відсоткових ставок ускладнює отримання позик і знижує попит на нафту

Деяку підтримку цінам надало зростання запасів сирої нафти в США, тоді як запаси бензину та дистилятів минулого тижня зменшилися, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу. Попит на бензин виріс на 6% — до 9,2 мільйона барелів на добу.

За даними J.P. Morgan, середня кількість щоденних глобальних авіарейсів у перші вісім днів липня становила 107 600 — це рекорд. У Китаї кількість рейсів досягла п’ятимісячного максимуму, а активність у портах і вантажоперевезеннях свідчить про "стійке розширення" торгівлі в порівнянні з минулим роком.

"З початку року середнє зростання глобального попиту на нафту становить 0,97 мільйона барелів на добу, що відповідає нашому прогнозу у 1 мільйон барелів на добу", — йдеться у повідомленні.

Ціни на нафту знизилися з двотижневих максимумів на тлі невизначеності щодо подальших мит Трампа