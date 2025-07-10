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Ціна на нафту падає, оскільки розширення мит Трампа затьмарює прогноз попиту - Reuters

Київ • УНН

 • 333 перегляди

Ціни на нафту знизилися через нові мита Трампа, що загрожують глобальному економічному зростанню. Ф'ючерси на Brent та WTI втратили в ціні, незважаючи на зростання запасів сирої нафти в США та рекордний попит на авіаперевезення.

Ціна на нафту падає, оскільки розширення мит Трампа затьмарює прогноз попиту - Reuters

У четвер, 10 липня, ціни на нафту впали через останні оголошення про мита з боку президента США Дональда Трампа, які учасники ринку сприйняли як загрозу для глобального економічного зростання та попиту на нафту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 22 центи, або на 0,31%, до $69,97 за барель станом на 00:52 GMT. Американська нафта марки West Texas Intermediate втратила 27 центів, або 0,39%, і коштувала $68,11 за барель.

У середу Трамп пригрозив Бразилії, найбільшій економіці Латинської Америки, штрафним митом у розмірі 50% на експорт до США після публічної суперечки з бразильським президентом Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Раніше Трамп оголосив про плани щодо запровадження мит на мідь, напівпровідники та фармацевтичну продукцію, а також надіслав листи з намірами про мита до Філіппін, Іраку та інших країн, додавши їх до понад десятка таких листів, надісланих раніше цього тижня, включаючи ключових постачальників США — Південну Корею та Японію.

Політики продовжують турбуватися через інфляційний тиск, викликаний митами Трампа. Як показали оприлюднені в середу протоколи засідання Федеральної резервної системи 17–18 червня, лише "кілька" посадовців висловили думку, що ставки можуть бути знижені вже цього місяця.

Підвищення відсоткових ставок ускладнює отримання позик і знижує попит на нафту

Деяку підтримку цінам надало зростання запасів сирої нафти в США, тоді як запаси бензину та дистилятів минулого тижня зменшилися, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу. Попит на бензин виріс на 6% — до 9,2 мільйона барелів на добу.

За даними J.P. Morgan, середня кількість щоденних глобальних авіарейсів у перші вісім днів липня становила 107 600 — це рекорд. У Китаї кількість рейсів досягла п’ятимісячного максимуму, а активність у портах і вантажоперевезеннях свідчить про "стійке розширення" торгівлі в порівнянні з минулим роком.

"З початку року середнє зростання глобального попиту на нафту становить 0,97 мільйона барелів на добу, що відповідає нашому прогнозу у 1 мільйон барелів на добу", — йдеться у повідомленні.

Ціни на нафту знизилися з двотижневих максимумів на тлі невизначеності щодо подальших мит Трампа 09.07.25, 10:09 • 1030 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Федеральна резервна система
JPMorgan Chase
Reuters
Ірак
Бразилія
Філіппіни
Дональд Трамп
Південна Корея
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки
Tesla
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